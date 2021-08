Recovery: Giovannini, Pnrr è parte importante ma non esaustiva degli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr rappresenta una grande occasione per cambiare il sistema infrastrutturale del Paese, ma non è l’unica. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante un dibattito nel quadro della Festa dell’Unità a Bologna. “Si tratta di una parte importante ma non esaustiva degli investimenti: abbiamo a disposizione il Fondo per lo sviluppo e la coesione, gli 80 miliardi dei fondi ordinari europei e altre risorse dai fondi pluriennali sul bilancio statale”, ha spiegato, ribadendo l’importanza di avere un “approccio sistemico che metta insieme Stato, Regioni e città”.(Rin)