Libia: il ministro degli Esteri dell’Egitto chiede “elezioni credibili” il 24 dicembre

- L’Egitto sostiene il rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Libia, ritenendo necessario lo svolgimento di “elezioni credibili” entro la data concordata del 24 dicembre. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante la riunione dei capi della diplomazia dei Paesi vicini alla Libia, tenutasi quest’oggi in Algeria. A riferirlo è stato su Facebook Ahmed Hafez, portavoce del ministero degli Esteri egiziano. Il capo della diplomazia egiziana ha elogiato i risultati del Comitato militare libico congiunto 5+5 (formato da cinque ufficiali nominati dalla Tripolitania e altrettanti dalla Cirenaica), l'ultimo dei quali è stato l'apertura della strada costiera est-ovest tra le città di Sirte e Misurata. Il ministro egiziano ha ribadito la necessità di fornire “pieno sostegno” al Comitato 5+5 affinché termini i suoi compiti, compresa l'uscita di forze, combattenti e mercenari stranieri. Il ministro degli Esteri ha sottolineato la necessità di accelerare l'adozione di tutte le misure necessarie per condurre le elezioni entro la data prefissata del 24 dicembre 2021, in attuazione di quanto concordato dai libici nella road map del Foro di dialogo politico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dall’Onu che ha nominato le attuali autorità provvisorie libiche). Shoukry ha sottolineato che lo svolgimento di “elezioni credibili” porrebbe fine al lungo periodo di transizione e alla divisione libica, inaugurando una “nuova fase in cui le istituzioni dello Stato libico saranno in grado di soddisfare le aspirazioni del popolo libico e promuovere l'interesse nazionale lontano dagli interessi partigiani”. (Ala)