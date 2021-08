Bolivia: Conferenza episcopale auspica scarcerazione Anez e riforma della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza episcopale della Bolivia (Ceb) si è manifestata a favore della scarcerazione dell'ex presidente Jeanine Anez e ha chiesto l'avvio di una profonda riforma del sistema di giustizia. La situazione di Anez, affermano i vescovi in un comunicato diffuso oggi, "è particolarmente preoccupante per l'evidente violazione del suo diritto a difendersi in libertà e nel quadro di un giusto processo, oltre che per il trattamento ricevuto, carente di pietà". Secondo la Ceb la carcerazione preventiva alla quale è sottoposta l'ex presidente come imputata nell'inchiesta sul presunto colpo di Stato del 2019 "ignora i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione e il principio della presunzione di innocenza". Nel comunicato la Ceb afferma quindi che "una vera riforma del sistema giudiziario che ristabilisca un'amministrazione della giustizia trasparente, imparziale e indipendente non può più essere rimandata" e che per realizzarla è necessario "un ampio accordo nazionale, in cui tutti i settori politici e sociali abbiano una rappresentanza, in uno spirito di dialogo, pace e rispetto reciproco". (segue) (Brb)