Afghanistan: 52 profughi vaccinati in centro a Roma, Zingaretti lancia progetto solidarietà

- Il centro accoglienza di Villa Monte Mario a Roma ospita 52 profughi giunti dall'Afghanistan da alcuni giorni. I rifugiati hanno ricevuto il vaccino anti Covid. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato oggi la struttura religiosa romana e salutato l'equipe medica che in questi giorni si sta occupando di accogliere e vaccinare 52 profughi. "Nel Lazio stiamo ospitando, con la collaborazione della Protezione civile, circa 950 cittadini afghani di cui il 60 per cento bambini e bambine. Anche a questa parte di ospiti, grazie al Forum del terzo settore, stiamo garantendo massima assistenza", ha spiegato Zingaretti a margine della visita, lanciando anche un progetto di solidarietà per chi è rimasto a Kabul. (segue) (Rer)