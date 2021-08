Afghanistan: 52 profughi vaccinati in centro a Roma, Zingaretti lancia progetto solidarietà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili del centro Samifo, la struttura sanitaria regionale che si occupa dell'assistenza dei rifugiati e delle persone richiedente asilo, hanno spiegato che i vaccini utilizzati sono stati Johnson e Johnson per gli adulti e Pfizer per i minori e che alcuni afghani erano già stati vaccinati in patria. I rifugiati negli hotel quarantena del Lazio, circa 950 persone, sono stati censiti: presenti anche alcune donne al nono mese di gravidanza. Per tutti, hanno spiegato ancora i responsabili Samifo, è stata fatta l'iscrizione temporanea al sistema sanitario nazionale ed è stato provveduto a fare le analisi del sangue necessarie per le persone più bisognose. (Rer)