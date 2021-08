Roma: Bordoni (Lega), Raggi festeggerà la cena elettorale con i botti a spese del Municipio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cinque stelle hanno illuso i cittadini - prosegue Bordoni - con promesse da campagna elettorale, poi appena arrivati al potere hanno fatto il contrario di quanto hanno sempre sostenuto. Avrà, però, da spiegare a tutti i cittadini perché ha promesso attenzione alle periferie, e invece le ha abbandonate a loro stesse, tagliando soldi per verde pubblico e manto stradale. La Raggi dovrà anche giustificare questi botti esplosi il 31 di agosto, troppo lontano, tanto da Ferragosto quanto dalla fine dei lavori di riqualificazione della piazza (aprile scorso). Spreco di soldi pubblici, scarsa trasparenza, per una fine con il botto sul quale presenteremo un esposto e dove indagherà la magistratura contabile". (Com)