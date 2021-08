Milano 2021: conferme e new entry come Antonio Barbato nella lista della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune conferme e alcune new entry nella lista dei candidati della Lega al Consiglio comunale di Milano. Rappresentanti del mondo della politica, ma anche commercianti e un'attrice giornalista. Insieme agli uscenti Gabriele Abbiati, Massimilano Bastoni, Laura Molteni e Silvia Sardone, anche il presidente del municipio 2, Samuele Piscina, che tenta il salto al Consiglio comunale. A questi si aggiunge il consigliere regionale Gianfranco Senna e l'ex comandante della Polizia locale, Antonio Barbato. C'è anche Deborah Giovanati, cattolica vicina a Comunione e liberazione, eletta al municipio 9 nel 2016 con Milano popolare, dove fece un pieno di voti: 634, la più votata della coalizione in tutte le zone della città. E Poi Pietro Antonio Marrapodi, Francesco Migliarese e Giuseppe Maiocchi il gioielliere che, nel 2004, sparò a un ladro insieme al figlio Rocco nella sua gioielleria di via Ripamonti. Nella lista anche Terry Schiavo un'attrice, giornalista, cantante e personaggio televisivo che è stata eletta nel 2016 consigliere del Municipio 4 di Milano, Oscar Strano, già presidente del consiglio del municipio 4 e, infine, il candidato più giovane, il ventiseienne Alessandro Verri, coordinatore dei giovani della Lega in Lombardia. "La lista – spiega Stefano Bolognini – commissario di Milano della Lega - si pone l'obiettivo di ascoltare tutte le voci della città e rispondere a tutti i bisogni Milano è una città con oltre 1 milione di abitanti, anziani persone fragili e disabili e noi cerchiamo di dare risposte e attenzione a tutte le anime della città. In Lista ci sono diversi avvocati, imprenditori, rappresentanti delle partite iva, pensionati e, in particolare tanti giovani. Una lista molto ricca, come la città di Milano merita, che guarda avanti alle sfide della città". (Rem)