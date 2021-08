Sud Sudan: autorità di Giuba negano di aver ordinato chiusura di Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Sud Sudan hanno negato di aver ordinato a chiusura di Internet attribuendo l'interruzione ad un "problema tecnico". È quanto riporta il sito web "Eye Radio", di proprietà privata. “Abbiamo un problema tecnico su cui stanno lavorando gli ingegneri; non ha nulla a che fare con ciò che sta accadendo", ha detto il portavoce del governo, Michael Makuei, riferendosi al collegamento con le proteste anti-governative indette per oggi. In precedenza il sito di monitoraggio "NetBlocks" aveva confermato l'interruzione di Internet nel Paese. Secondo il quotidiano online "Sudan Tribune", gli attivisti hanno avuto accesso ai siti di social media utilizzando reti private virtuali (Vpn). In precedenza i media locali avevano segnalato la presenza di un pesante dispiegamento dell'esercito nella capitale Giuba, dove si attende la manifestazione di protesta indetta dalla Coalizione del popolo per l'azione civile (Pcca), che accusa il presidente Salva Kiir e il vicepresidente Riek Machar di aver portato il Paese sull'orlo del fallimento e chiede pertanto le loro dimissioni. (segue) (Res)