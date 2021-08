Sud Sudan: autorità di Giuba negano di aver ordinato chiusura di Internet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi attivisti accusati di avere legami con il gruppo sono stati arrestati nei giorni scorsi. La scorsa settimana il sindaco di Giuba, Kalisto Lado Faustino, non ha concesso l'autorizzazione delle proteste antigovernative indette per oggi. In una nota diffusa dall'amministrazione, Lado afferma che avrebbe limitato qualsiasi raduno di due o più persone in città, descrivendo i promotori delle proteste come “persone contrarie all'attuazione dell'accordo di pace rivitalizzato”. Il segretario stampa del presidente Kiir, Ateny Wek Ateny, ha affermato dal canto suo che coloro che chiedono a Kiir e Machar di dimettersi vogliono alimentare il "caos" in Sud Sudan e che il Paese "torni alla guerra", secondo quanto riporta il quotidiano arabo "Al Watan". Alcuni membri del Pcca sono stati arrestati nelle scorse settimane dopo aver incitato alla rivolta e si trovano ancora in carcere nella capitale Giuba. (Res)