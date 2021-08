Marocco: Sierra Leone apre consolato generale a Dakhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sierra Leone ha aperto oggi un consolato generale a Dakhla. Lo rende noto il portale informativo marocchino “L’Economiste”, secondo il quale la diplomatica della Sierra Leone, Zainab Candy, si è insediata oggi in qualità di console generale a Dakhla. Per l’occasione erano presenti l’ambasciatore della Sierra Leone a Rabat, Atumanni Dainkeh, il governatore della provincia di Dakhla-Oued Ed Dahab, Lamine Benomar, e del direttore generale dell’Agenzia marocchina per la cooperazione internazionale, Mohamed Mitqal. "Si tratta della 25esima rappresentanza consolare aperta nelle province meridionali del Marocco negli ultimi mesi", ha affermato il ministro degli Esteri del Regno Nasser Bourita in occasione dell’annuncio dell’apertura del consolato, osservando che "questo dimostra un sostegno continuo a livello internazionale, soprattutto a livello africano, al riconoscimento della sovranità marocchina" sul Sahara occidentale. (segue) (Mar)