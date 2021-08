Spagna: Abascal (Vox), servizi segreti indaghino con grande attenzione afgani entrati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti e di sicurezza spagnoli dovrebbero analizzare "con grande attenzione i cittadini afgani arrivati in Spagna nell'operazione di evacuazione di Kabul per evitare che ci siano membri di cellule terroristiche". Lo ha affermato il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, avvertendo che l'Europa commetterebbe un "suicidio" diventando un luogo di "rifugio per tutto l'Afghanistan o tutta l'Africa". Abascal ha spiegato che Vox è stato il primo partito a riconoscere l'importanza di aiutare i collaboratori della Spagna a lasciare l'Afghanistan, ma ha evidenziato che i nuovi arrivati devono essere indagati per per evitare che ci possano essere membri dello Stato islamico tra di loro. Abascal ha ricordato l'arrivo di immigrati illegali sulle coste delle isole Canarie e dell'Andalusia, così come gli ingressi attraverso le frontiere di Ceuta e Melilla ed ha accusato il Partito popolare (Pp) ed il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di collaborare in funzione di una "invasione migratoria", offrendo a coloro che arrivano in Spagna aiuti che spesso non arrivano ai cittadini spagnoli. (Spm)