Vaccino: Viminale, sì libertà di manifestare, ma non saranno ammessi atti violenti e minacce

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, riunirà nei prossimi giorni il Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti. Ne dà notizia il Viminale in una nota stampa. La convocazione ha "l’obiettivo di analizzare anche i recenti episodi di intolleranza e violenza che hanno colpito, tra gli altri, alcuni cronisti nel corso delle manifestazioni di protesta contro le misure anti - Covid assunte dal governo. Il Viminale - spiega la nota - assicurerà come sempre la libertà di manifestare pacificamente nel rispetto delle regole ma non saranno ammessi atti di violenza e minacce. È grande l’impegno delle forze di Polizia che sono al lavoro quotidianamente per assicurare il controllo del territorio, l’ordine pubblico e l’attività investigativa per individuare chi si inserisce nelle manifestazioni di piazza con atti di violenza e di intolleranza".(Com)