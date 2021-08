Trasporti: sindacati, bene confronto con ministero, ora monitoraggio congiunto su possibili criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro è stato "positivo perché centrato sulla necessità di azioni condivise e di un confronto serrato sui tanti temi che riguarderanno i trasporti a partire già da settembre". È quanto dichiarano i segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi a seguito dell'incontro odierno con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. "Sul piano della sicurezza dei lavoratori il ministro si è impegnato con le organizzazioni sindacali ad aggiornare a breve con i sottoscrittori, il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (l'allegato 14 al Dpcm del 20 marzo 2020), condiviso con le associazioni di categoria e sindacali - proseguono i tre segretari generali - e ha raccolto la richiesta di un tavolo specifico, che coinvolga anche gli altri ministeri competenti, focalizzato sulla sicurezza del personale del trasporto e per contrastare eventuali rischi di aggressione connessi al controllo sui mezzi". (segue) (Com)