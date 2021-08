Estonia: Parlamento, fumata nera su elezione nuovo capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento estone non è riuscito a eleggere il nuovo presidente dopo che i parlamentari hanno respinto l'unico candidato al primo turno di votazioni. Alar Karis, direttore del Museo nazionale estone, ha ricevuto solo 63 voti durante lo scrutinio segreto: numero non sufficiente per arrivare alla maggioranza di due terzi necessaria per l'elezione, ovvero 68 preferenze. Sono stati 16 i parlamentari ha votare scheda bianca, mentre altri non erano presenti al momento della votazione o si sono astenuti. Domani si terranno ulteriori votazioni e potranno presentarsi nuovi candidati. "Domani è un altro giorno. Confido che otterremo un diverso tipo di risultato", ha detto Karis ai giornalisti. Se il secondo turno di votazioni non dovesse portare all'elezione di un nuovo presidente, la palla passerà ad un collegio elettorale speciale di 208 membri, composto da parlamentari e rappresentanti dei comuni che voteranno il capo dello Stato a settembre. Karis, ex revisore dei conti statale e rettore universitario, sembrava potesse succedere a Kersti Kaljulaid, la prima presidente donna dell'Estonia, il cui mandato scade ad ottobre. Sul nome del direttore del Museo nazionale avevano convenuto il Partito riformatore estone della premier Kaja Kallas e il Partito di centro, ovvero le due forze che costituiscono la coalizione di centrodestra al governo in Estonia. (Sts)