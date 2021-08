Imprese: Moody’s alza outlook di Edison a stabile e conferma rating a Baa2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody’s ha incrementato l’outlook di Edison da negativo a stabile, facendo seguito allo stesso intervento per Edf che controlla la società. Stando al relativo comunicato stampa, il rating di Edison è confermato a Baa2. Il giudizio, prosegue la nota, coglie la dinamica positiva degli utili, la maggiore generazione dei flussi di cassa, a fronte dell’aumentata capacità di generazione elettrica (in particolare a seguito della crescita della capacità rinnovabile e alla costruzione di due nuovi clicli combinati a gas che saranno tra i più efficienti in Europa), e la performance delle attività gas.(Com)