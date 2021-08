Digitale: Inps, Istituto apripista su delega identità in interesse cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A decorrere dal primo ottobre 2021, l'Inps consentirà l’accesso ai propri servizi digitali anche mediante la delega dell’identità digitale, oltre che attraverso Spid, Cie (Carta elettronica digitale) e Cns (Carta nazionale dei servizi), nell’interesse dei cittadini che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online. Inps - comunica una nota -adotta la facoltà di delega dell'identità digitale, in accordo con il ministro per l’Innovazione e la Transizione digitale, in attesa del più ampio progetto previsto dall'articolo 64-ter del Codice dell'amministrazione digitale che introduce il sistema unificato di delega per la fruizione dei servizi online e consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater. L’atto di delega dell’identità digitale - spiega l'Istituto - non è una semplice istanza di prestazione o dichiarazione resa alla Pubblica amministrazione, ma determina la concessione al delegato di tutte le proprie facoltà in tutti gli atti verso l’Istituto; per questo il processo di concessione di una delega della identità digitale deve avere garanzie del tutto equivalenti a quelle richieste per l’attribuzione dell’identità Spid. (segue) (Com)