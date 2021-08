Imprese: Piovesana (Confindustria), industria e ambiente oggi possono diventare alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria e l’ambiente, che per tanto tempo sono stati considerati antitetici e in conflitto tra loro, oggi possono diventare alleati. Lo ha detto Maria Cristina Piovesana, vicepresidente di Confindustria per l’ambiente, la sostenibilità e la cultura, intervenuta oggi alla prima giornata della Soft Power Conference a Venezia. “L’industria è la grande speranza della sostenibilità, perché al suo interno si fa ricerca, e si creano occupazione e una cultura che permette ad una transizione di rappresentare un passaggio che sia di tutti, e non di pochi”, ha detto, aggiungendo che per realizzare questo obiettivo occorre fare sì che “nessuno si senta escluso, e che l’Europa adotti le misure necessarie per proteggere il grande patrimonio di attività che abbiamo nel nostro paese”.(Rin)