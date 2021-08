Brasile: commando assalta tre banche con esplosivi e armi da fuoco, almeno tre morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un primo bilancio effettuato dalla polizia almeno tre persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite, tre colpite da proiettili di arma da fuoco e uno travolto dall'esplosione di un ordigno. Stando alle testimonianze raccolte dagli inquirenti, i banditi avrebbero usato i cittadini come scudi umani per evitare di essere intercettati dalla polizia. Uno dei video pubblicati dalla stampa nazionale mostra due ostaggi legati al cofano di una delle auto usate nella fuga. "Stiamo vivendo momenti di terrore. Abito a pochi isolati dal centro. Ho sentito tutti gli spari e le esplosioni. Non sono uscito di casa e chiedo alla popolazione di fare altrettanto", ha detto il sindaco della città, Dilador Borges, in un'intervista a "Tv Globo". (segue) (Brb)