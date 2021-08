Brasile: commando assalta tre banche con esplosivi e armi da fuoco, almeno tre morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per decisione del municipio sono sospese le lezioni nelle scuole comunali. Lo stesso è stato consigliato per la scuole statali. Sospesi anche i trasporti pubblici in centro. Una squadra di artificieri della polizia è in città per bonificare l'area dagli esplosivi lasciati dietro di sé dai criminali. Il colonnello Álvaro Batista Camilo, segretario ad interim della pubblica sicurezza a San Paolo, ha anche affermato che il gruppo ha utilizzato droni per monitorare le risposte della polizia all'azione. L'importo sottratto alle agenzie non è stato ancora confermato. Tre sospetti sono stati arrestati. (Brb)