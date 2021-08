© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 5.348.492 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.30 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91 per cento di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza 5.879.617).(Ren)