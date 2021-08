Milano: grave 13enne caduto dal monopattino, portato in codice rosso in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle 16.15 di oggi, in via Antonio Gramsci a Sesto San Giovanni, un ragazzino di 13 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dopo una brutta caduta dal monopattino. All'arrivo dei soccorsi - che sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica -, il giovane era in arresto cardiocircolatorio e presentava un trauma cranico e un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente.(Rem)