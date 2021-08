Egitto: Siemens potrebbe costruire ferrovia ad alta velocità da 23 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia tedesca Siemens conta di firmare entro due giorni un contratto per un mega-progetto ferroviario da 23 miliardi di dollari in Egitto, teso a collegare con l'alta velocità le coste del Mediterraneo del Mar Rosso. Un incontro al riguardo si è tenuto oggi al Cairo tra Mustafa Madbouly, primo ministro dell’Egitto; Roland Busch, amministratore delegato di Siemens International; e Michael Peter, presidente di Siemens per il trasporto. Un comunicato pubblicato su Facebook dal governo egiziano spiega che sono stati definiti gli ultimi dettagli tecnici relativi al contratto per la costruzione del treno espresso da Ain Sokhna, sulle coste del Mar Rosso, alla città El Alamein, lungo il Mediterraneo. Bush ha detto che la firma del contratto potrebbe avvenire entro i prossimi due giorni. Un progetto, ha aggiunto il responsabile di Siemens International, che rappresenterà "un'aggiunta fondamentale ai progetti dell'azienda in Egitto, l'ultimo dei quali è stata la firma di un contratto per lo sviluppo dell'idrogeno verde per l’industria". Busch ha sottolineato che la cancelliera tedesca Angela Merkel è "interessata a tutti gli aspetti della cooperazione con l'Egitto". Il costo dell’opera, che sarà realizzato da Siemens con due società egiziane, Orascom e Arab Contractors, è stimato in 360 miliardi di sterline egiziane, pari a 23 miliardi di dollari. (Cae)