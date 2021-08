Reddito cittadinanza: Lollobrigida, Fd'I ne chiede l'abolizione immediata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, "il reddito di cittadinanza è un provvedimento sbagliato e fallimentare, distorce il mercato del lavoro e mette in ginocchio la nostra economia e finisce troppo spesso nelle tasche di chi non ne ha diritto. Fratelli d'Italia - ha detto il parlamentare al Tg5 - non lo ha né sostenuto né rifinanziato. Oggi ne chiede l'abolizione immediata e la sostituzione con provvedimenti che servono a creare lavoro e a combattere la povertà". (Rin)