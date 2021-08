Colombia: 12 agenti feriti in attentato contro stazione polizia a Cucuta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso giugno la zona di Cucuta è stata teatro di altri due attacchi: il 25 giugno l'elicottero che trasportava il presidente Duque, il ministro della Difesa, Diego Molano, il ministro dell'Interno, Daniel Palacios, e il governatore del Norte de Santander, Silvano Serrano, è stato bersaglio di diverse raffiche di fucile mentre attraversava una zona nei pressi della città. Al 15 giugno risale invece l'attentato contro la brigata dell'esercito a Cucuta. Un furgoncino è riuscito a penetrare nel perimetro della base, senza incontrare la resistenza del personale all'ingresso, come mostrano le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Una volta dentro sono state registrate due esplosioni a pochi minuti di distanza l'una dall'altra. Secondo gli inquirenti l'obiettivo dell'attacco era quella di recare "il maggior danno possibile" al contingente di militari Usa che si trovava da mesi nella base per operazioni di addestramento. Tra i 36 feriti denunciati dalle autorità ci sono anche alcuni effettivi Usa. Entrambi gli attacchi sono stati rivendicati dal "Bloque Magdalena Medio", una delle sezioni "dissidenti" delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), guidato da Nestor Vera detto "Ivan Mordisco" e Miguel Botache detto "Gentil Duarte". (Mec)