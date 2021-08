© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere le proprie ragioni con la violenza "è sempre sbagliato. Minacce e aggressioni non aiutano a trovare la soluzione migliore. La Lega stigmatizza i gesti di intolleranza di alcuni rappresentanti no vax ed esprime la propria solidarietà ai giornalisti e ai medici aggrediti". Lo affermano in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Com)