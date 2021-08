Uzbekistan-Afghanistan: governo di Tashkent annuncia chiusura del confine con Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uzbekistan ha annunciato la completa chiusura del confine con l'Afghanistan, dal quale non saranno consentiti passaggi di terra attraverso il checkpoint di Termez. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Tashkent in una nota. "Al fine di garantire la sicurezza, il confine uzbeko-afgano è attualmente completamente chiuso e non viene effettuato l'attraversamento terrestre attraverso il checkpoint di Termez", afferma la dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri dell'Uzbekistan, aggiungendo che l'apertura del checkpoint di Termez, al confine uzbeko-afghano, non è previsto a breve. Secondo il ministero, i tentativi di attraversare il confine terrestre uzbeko-afgano, indipendentemente dalle loro ragioni, saranno "soppressi in conformità con la legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan". In precedenza le autorità di Tashkent consentivano alle persone provenienti dall'Afghanistan di volare in Uzbekistan come punto di transito verso altri Paesi ma, ha affermato il ministero, il Paese non accetta rifugiati dall'Afghanistan sul suo territorio. “Negli ultimi 12 giorni l'Uzbekistan ha fornito assistenza a un certo numero di Stati nell'attuazione di operazioni umanitarie per evacuare i suoi cittadini dall'Afghanistan, che sono arrivati ​​in Uzbekistan e hanno lasciato l'Uzbekistan esclusivamente per via aerea", si legge nella dichiarazione, in cui si sottolinea infine che il Paese è “fermamente impegnato a mantenere relazioni tradizionalmente amichevoli e di buon vicinato con l'Afghanistan e i principi di non ingerenza negli affari interni del Paese vicino”. (Res)