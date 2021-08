Montenegro: premier Krivokapic, Fronte democratico non ricatterà più il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte democratico (Df) non ricatterà più il governo del Montenegro "in nessun modo". Lo ha detto oggi il premier di Podgorica, Zdravko Krivokapic, secondo quanto riporta la stampa locale. Kruvokapic ha così commentato la nuova crisi politica aperta dalla forza rappresentativa della componente serba del Paese. Il Fronte democratico, ha detto il premier, "ha abusato della volontà dei cittadini del Montenegro" annunciando la possibilità di rovesciare il governo. Il primo ministro ha così reagito alla dichiarazione del deputato Df Slaven Radunovic, il quale ha affermato che la forza politica rovescerà il governo insieme al Partito democratico dei socialisti (Dps) del presidente della Repubblica Milo Djukanovic, attualmente all'opposizione, se la legge sul censimento non verrà presentata davanti all'assemblea parlamentare a settembre. "Oggi, 30 agosto, a un anno dalla magnifica vittoria in cui siamo riusciti a rovesciare definitivamente uno degli ultimi regimi autocratici in Europa dopo trent'anni, il Df ha abusato della volontà dei cittadini montenegrini annunciando la possibilità di rovesciare il governo con il Dps. Si tratta, quindi, dell'annuncio dell'atto finale di un processo iniziato diversi mesi fa, del piano congiunto di Df e Dps per rovesciare questo governo e, come anche esplicitamente annunciato in precedenza, l'organizzazione di un governo tecnico insieme a Dps e i loro partiti di coalizione", ha affermato Krivokapic. (segue) (Seb)