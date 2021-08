Montenegro: premier Krivokapic, Fronte democratico non ricatterà più il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si dovrebbe tenere a settembre il secondo incontro tra il governo e le forze d'opposizione del Montenegro. Lo ha precisato nei giorni scorsi il Parlamento montenegrino in una nota in risposta a una domanda posta dal quotidiano "Dan". "Per ragioni oggettive, non è realistico che la seconda riunione del governo e dell'opposizione si tenga prima di settembre. I partecipanti alla prima riunione concordano sul fatto che il dialogo continuerà dopo il mese agosto in una data da concordare", si legge nella nota. La prima giornata di dialogo si è tenuta il 7 luglio presso la sede dell'Assemblea nazionale. Al termine del primo incontro il presidente del Parlamento, Aleksa Becic, ha reso noto che il dialogo avrebbe avuto una continuazione, al fine di raggiungere un accordo in vista delle nomine relative al sistema giudiziario nazionale. La prima giornata è stata fissata dal presidente del Parlamento per risolvere "le questioni aperte che sono importanti per accelerare il percorso europeo" e chiarire i punti di contrasto all'interno della maggioranza. Il Fronte Democratico (Df), forza rappresentativa della componente serba del Paese, aveva dichiarato in precedenza che non avrebbe partecipato all'incontro, mentre alcuni partiti di opposizione avevano proposto una discussione per fissare delle elezioni anticipate. (segue) (Seb)