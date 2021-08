© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia , a fronte di 9.522 tamponi effettuati, sono 140 i nuovi positivi al coronavirus. In lieve aumento i ricoveri sia nelle terapie intensive, dove si trovano 48 pazienti, 3 in più di ieri, sia nei reparti, dove i ricoverati sono 341, nove più di ieri. Un solo decesso registrato nelle ultime 24 ore per un totale di 33.915 decessi dall'inizio della pandemia. (Rem)