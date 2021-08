Credito: Montenegro, banche hanno approvato prestiti per 3,31 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche che operano nel Montenegro hanno approvato prestiti per un valore di 3,31 miliardi alla fine di giugno. Lo riferisce la stampa locale rilanciando i dati della Banca centrale montenegrina. La somma di fine giugno è dello 0,3 per cento inferiore rispetto al mese precedente. Secondo i dati dell'istituto centrale, la somma è invece del 6,8 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I depositi totali a giugno sono aumentati del 2,3 per cento rispetto a maggio, arrivando a 3,68 miliardi di euro. I depositi vincolati rappresentano il 25 per cento del totale e i depositi a vista il 73,2 per cento. Nella struttura dei depositi vincolati, quelli con scadenza da tre mesi a un anno hanno avuto la quota maggiore, il 48,1 per cento, mentre quelli con scadenza da uno a tre anni rappresentano il 32,7 per cento. I depositi totali delle famiglie a fine giugno ammontavano a 1,28 miliardi di euro, l'1,1 per cento in più rispetto a maggio. (Seb)