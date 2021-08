Reddito cittadinanza: Fornaro (Leu), proporre abolizione totale è da irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "proporre oggi l'abolizione tout court del reddito di cittadinanza è semplicemente da irresponsabili. Basta leggere i dati dei percettori del reddito di cittadinanza - continua il parlamentare in una nota - per comprendere che la sua abolizione aprirebbe un'autentica guerra tra poveri di cui il Paese non ha assolutamente bisogno". L'esponente di Leu aggiunge: "Alla luce dell'esperienza maturata fino a oggi, il reddito di cittadinanza è uno strumento migliorabile rendendo più chiara la divisione tra la componente di sostegno al reddito per contrastare la povertà e quella legata alla ricollocazione nel mondo del lavoro. Chi oggi propone di abolire il reddito di cittadinanza - conclude Fornaro - dovrebbe spiegare come avremmo affrontato la crisi sociale prodotta dalla pandemia senza questa misura".(Com)