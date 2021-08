Milano: al via oggi all'Arena Expo per lo Sport con la Polizia Stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È cominciata oggi 30 agosto all'Arena Civica di Milano la manifestazione "Expo per lo Sport" organizzata dall'ASD Running Festival, con la collaborazione della Polizia di Stato, per dare un servizio importante alle famiglie, che hanno sopportato il peso maggiore in questo periodo di pandemia, e un impulso forte alla ripartenza del settore sportivo e ricreativo per i più piccoli. Al centro estivo, gratuito, dedicato alle bambine e bambini dai 6 ai 14 anni, partecipano i poliziotti della Polizia Stradale di Milano con un'attività di sensibilizzazione ed educazione stradale quale funzione formativa e civica importante. La manifestazione, che si concluderà domenica prossima 5 settembre, vedrà nel fine settimana la partecipazione della Polizia Stradale di Brescia con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato. (Com)