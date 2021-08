© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Firenze promuove la mobilità sostenibile ma la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto: dal 1 dicembre casco obbligatorio sui monopattini. In attesa che Governo e Parlamento agiscano, facciamo la nostra parte. Prevediamo anche un bonus per acquistare o ricevere un casco per 1000 cittadini". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella. (Ren)