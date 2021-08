Afghanistan: 34 bambini afgani arrivati negli Usa senza genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 34 bambini afgani evacuati sono arrivati ​​negli Stati Uniti senza genitori. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Usa citate dalla "Cnn". I bambini vengono affidati alle cure del dipartimento dei Servizi sanitari e umani, che sovrintende a un'ampia rete di rifugi per ospitare i minori fino a quando non possono essere ricongiunti a uno sponsor come un genitore o un tutore negli Stati Uniti. I minori non accompagnati che arrivano dall'Afghanistan vengono inseriti in quella rete fino a quando non possono essere ricollocati. La "Cnn" in precedenza aveva riferito di quattro giovani fratelli che erano sbarcati negli Stati Uniti ieri dopo essersi nascosti nella capitale dell'Afghanistan, Kabul, e che stanno ora aspettando di ricongiungersi con la loro madre che vive negli Stati Uniti. Esiste un processo standardizzato per tutti gli arrivi dall'Afghanistan negli Stati Uniti, che include i test contro il Covid-19 e una potenziale quarantena. Le vaccinazioni Covid-19 sono disponibili anche negli aeroporti di Dulles e Philadelphia, gli aeroporti utilizzati per gli arrivi. (Nys)