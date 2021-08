Migranti: Tunisia, sventati 97 viaggi illegali via mare dal 22 al 28 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Tunisia hanno sventato 97 tentativi di emigrazione illegale via mare verso le coste europee nel periodo dal 22 al 28 agosto, arrestando 1.203 persone. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell’Interno della nazione nordafricana. I gendarmi della Guardia nazionale hanno sventato 83 operazioni di contrabbando su tutto il territorio nazionale, sequestrando merci del valore totale stimato a circa 4 milioni di dinari tunisini (circa 1,2 milioni di euro) e dodici tentativi di emigrazione clandestina terrestre, arrestando altre 71 persone. Il ministero ha dato notizia anche dell’arresto di 1.758 persone ricercate dalla giustizia per diversi reati e crimini, oltre al sequestro di 15 fucili da caccia tenuti senza autorizzazione, una pistola e 90 cartucce. Il ministero ha aggiunto anche che sono stati sequestrati 1.886 chilogrammi di cannabis e 2.497 pasticche di droga sintetica, specificando che il valore finanziario totale dei narcotici sequestrati è stato stimato in circa 195 mila dinari (59 mila euro circa), oltre al sequestro di 3.765 lattine di birra da contrabbando e di 96 mezzi di trasporto. (Tut)