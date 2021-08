Marina: la prima edizione del tour velico Nastro Rosa Tour fa tappa a Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seconda tappa per la prima edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour quella di Civitavecchia. Dal 30 agosto al primo settembre infatti le imbarcazioni si sfideranno nelle acque della località balneare più frequentata del Lazio. In occasione della tappa, sarà ormeggiata in porto la nave scuola Amerigo Vespucci, Signora dei Mari, simbolo e testimone del Made in Italy nel mondo. Partita dal Porto Antico di Genova lo scorso 26 agosto, la prima edizione del Tour, ideato da Difesa Servizi S.p.A., è patrocinata dal Coni, organizzata in collaborazione con la Marina Militare Italiana, la Federazione Italiana Vela e la Gazzetta dello Sport, e percorrerà otto tappe lungo le coste italiane. La regata varrà anche per l’assegnazione del titolo di campione d’Europa (tratta tirrenica) e di campione del mondo (tratta adriatica) della double mixed offshore. Si concluderà domenica 26 settembre a Venezia. Il tour velico, nato da un’idea di Difesa Servizi S.p.A., in partnership con la Ssi Events, è inserito nel progetto nazionale di promozione del turismo sostenibile Valore Paese Italia con lo scopo di valorizzare il patrimonio pubblico di immobili di interesse storico – artistico e paesaggistico grazie al partenariato pubblico - privato. (segue) (Com)