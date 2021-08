Marina: la prima edizione del tour velico Nastro Rosa Tour fa tappa a Civitavecchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’avvocato Fausto Recchia, amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A.: “Questo ambizioso progetto, oltre a promuovere il brand Marina Militare, si innesta nel progetto Valore Paese italia, che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio pubblico dello Stato e che vede collaborare diverse amministrazioni come il ministero della Difesa, che lo fa attraverso Difesa Servizi, insieme al ministero della Cultura, all’Agenzia del Demanio e ad Enit. Crediamo fortemente in questo progetto, al valore sportivo e culturale di cui è portatore, al contributo che può dare alla ripresa del Paese, attraverso un ritorno graduale alla normalità. Ringrazio fin d’ora tutte le amministrazioni comunali delle città che ospiteranno le tappe, anche questo un bellissimo segnale di unione e di coesione. Ringrazio la Marina Militare, il Coni e l’associazione italiana Vela per il grande supporto e per l’entusiasmo con il quale hanno sposato fin da subito il progetto”. (segue) (Com)