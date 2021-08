Marina: la prima edizione del tour velico Nastro Rosa Tour fa tappa a Civitavecchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mese di vela nei mari d’Italia, da Genova a Venezia, passando per Civitavecchia, Gaeta e Napoli, sul mar Tirreno e poi Brindisi, Bari e Marina di Ravenna sul mare Adriatico, con un progetto di richiamo internazionale per promuovere la bellezza e il fascino del nostro Paese, per sua natura, a vocazione marittima. Tra gli obiettivi, anche quello di promuovere i valori della Marina Militare e valorizzarne il brand attraverso la vela, che è la massima espressione del legame tra l’uomo e il mare. I percorsi e le rotte sono stati scelti per far conoscere e apprezzare la rete dei Fari italiani, settore di interesse dell’azienda che ne cura la valorizzazione. Un’innovativa regata lungo le coste d’Italia, con gli specialisti del boards kite foil, la nuova classe Olimpica in programma nel 2024, gli equipaggi dei velocissimi catamarani Diam 24, scelti per le stadium racing, e i binomi misti uomo/donna a bordo dei famosissimi Figaro Beneteau 3, scelti per le lunghe prove di altura. Tutte le classi coinvolgeranno atleti di fama internazionale, inclusi medagliati Olimpici e campioni di specialità. Marina Militare Nastro Rosa Tour sosterrà attività e progetti di beneficenza ed ecologici durante tutto il Tour, tra cui Weaving Meadow, un’importante Fondazione che mira a proteggere la posidonia, una pianta acquatica vera fonte di ossigeno per il mare. Il Tour sarà svolto in osservanza di tutte le misure ministeriali previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. (Com)