Vaccino: Di Giorgi (Pd), solidarietà a cronista aggredito, ministero vigili

- "Massima solidarietà al cronista di 'la Repubblica', Francesco Giovannetti, aggredito mentre stava semplicemente facendo il suo lavoro di videogionalista, da un facinoroso. Conosco Francesco personalmente e so quanta correttezza metta nella sua professione. Si tratta di un fatto doppiamente esecrabile, e molto preoccupante perché arriva dopo altri episodi, come le minacce di morte all'emittente Controradio/popolare Network, e le recenti aggressioni ai gazebo del Movimento cinque Stelle. In democrazia dobbiamo tenere fermo un principio: esprimere il proprio dissenso in maniera pacifica è un diritto, farlo in maniera violenta è un reato". Lo dichiara in una nota Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. "Per questo - prosegue - chiedo al ministero degli Interni di intensificare i controlli, affinché il diritto di cronaca sia sempre garantito, a tutela della professione giornalistica e dell'opinione pubblica tutta. Allo stesso tempo va ribadito con forza che non si possono tollerare episodi di tale violenza che nulla hanno a che fare con la legittima espressione del proprio pensiero. Chiediamo infine - conclude Di Giorgi - di intensificare ancor di più la campagna vaccinale, in modo da raggiungere il più alto numero possibile di cittadini, spiegando e tranquilllizando chi ancora nutre dubbi. Lo stesso vale per la scuola, in modo da vaccinare tutto il personale scolastico".(Com)