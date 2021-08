Uruguay: prosegue ricerca membro equipaggio nave inglese "Ever Lifting"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina nazionale dell'Uruguay prosegue oggi la ricerca di un membro dell'equipaggio della nave mercantile "Ever Lifting", battente bandiera del Regno Unito, caduto domenica nelle acque del Río de la Plata. Si tratta di un cittadino cinese di 50 anni che, secondo quanto riferisce il portale "Subrayado", si sarebbe gettato in mare a 13 miglia a sud di Piriapolis, vicino alla zona del delta del fiume. La Marina uruguaiana ha dispiegato un'operazione di ricerca alla quale partecipano un elicottero dell'Aviazione navale e navi della Prefettura del porto di Maldonado, della sottoprefettura del porto di Piriapolis, oltre al dragamine "Temerario" di stanza nel porto di Montevideo. Alle operazioni di ricerca contribuiscono tutte le navi presenti nell'area alle quali è impartito ordine di reindirizzarsi sul luogo dell'incidente per fornire supporto, ha riferito la Marina.(Abu)