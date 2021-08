Bangladesh: ministero Sanità punta a vaccinare 80 per cento popolazione entro 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Bangladesh ha confermato l’obiettivo di vaccinare contro il coronavirus l’80 per cento della popolazione entro il 2022. Lo ha dichiarato il direttore generale dei servizi sanitari, Abul Bashar Mohammad Khurshid Alam, all’agenzia di stampa “Bangladesh Sangbad Sangstha” (“Bss”). La Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs), ha spiegato Alam, intende acquistare 140 milioni di dosi di vaccini entro giugno dell’anno prossimo e ha già concluso accordi con diversi fornitori. In base a tali intese il Paese riceverà 30 milioni di dosi del vaccino Bibp della casa farmaceutica cinese Sinopharm; dieci milioni di dosi del russo Sputnik V, 70 milioni di dosi d Johnson & Johnson e 6,5 milioni di dosi dagli Stati Uniti; tre milioni di dosi di AstraZeneca prodotte in Giappone. Dal programma di distribuzione internazionale Covax sono attesi 68 milioni di dosi a titolo gratuito. Finora le autorità sanitarie bengalesi si sono assicurate circa 30 milioni di dosi. Secondo i dati ufficiali sono stati somministrati 18.131.561 di prime dosi e 7.410.480 richiami. (segue) (Inn)