Slovacchia: presidente ringrazia Difesa per secondo volo di evacuazione dall’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha ringraziato il ministero della Difesa e le forze speciali per il secondo volo di evacuazione dall’Afghanistan che dovrebbe arrivare oggi nel Paese. Il capo dello Stato si è detta “onorata e orgogliosa dello sforzo e del coraggio di tutti in questa situazione di sicurezza altamente difficile a Kabul”. “Grazie ai nostri alleati per l’eccellente cooperazione”, si conclude il suo messaggio su Twitter. Dopo le indiscrezioni del quotidiano “Denik N”, il governo ha confermato che un secondo aereo di evacuazione dall’Afghanistan arriverà oggi in Slovacchia. Le persone a bordo hanno legami diretti con Bratislava e sono in larga parte donne e bambini. Nel gruppo ci sono anche studenti. L’esecutivo ha rivelato che l’operazione di recupero è avvenuta in condizioni estremamente difficili e in presenza di un’unità militare speciale slovacca volata a Kabul sabato e rimasta nell’aeroporto della città per due giorni. “Le persone dei ministeri della Difesa, degli Esteri e dell’Interno che hanno lavorato a questa operazione lo hanno fatto instancabilmente per alcuni giorni e con grande dedizione. Grazia alla loro perseveranza e ai loro contatti internazionali l’evacuazione ha avuto successo”, ha detto il primo ministro, Eduard Heger. Il premier e il ministro degli Esteri, Ivan Korcok, forniranno ulteriori dettagli sull’operazione di soccorso domani. (Vap)