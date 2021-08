Afghanistan: Renzi, ingiusto e folle veder crescere di nuovo sentimento anti americano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "si parla spesso degli errori degli Stati Uniti nella vicenda afghana. Io stesso - aggiunge l'ex premier nella sua Enews - ho criticato le decisioni delle amministrazioni che hanno aperto la porta al ritorno dei talebani. Ma in questo clima mi fa male veder crescere di nuovo un sentimento anti americano. Ingiusto e folle. Noi dobbiamo tutto alle donne e uomini statunitensi. Anche grazie agli Stati Uniti ci siamo salvati durante la Seconda guerra mondiale". Il senatore di Iv continua: "Prima di parlar male degli americani, facciamoci una passeggiata in uno dei tanti cimiteri dell’esercito statunitense. Andiamo, per esempio, a Falciani, vicino a Firenze, e leggiamo i nomi e le date di quei ragazzi che a vent’anni hanno perso la vita per dare la libertà a un popolo lontano, di cui conoscevano poco. Aveva ventitré anni Nicole Gee. Aveva uno sguardo bellissimo. Amava il suo Paese e il suo lavoro, come aveva scritto in un post su Instagram. È la donna dei marines che prende in collo un piccolo afghano cui gli Stati Uniti hanno salvato la vita. È una delle immagini simbolo della tragedia di Kabul. Qualche giorno dopo questa foto, Nicole Gee è stata uccisa dagli estremisti nell’attentato dell’aeroporto". Renzi conclude: "Prima di parlar male degli Stati Uniti d'America, guardate questa giovane donna. Pensate alla sua vita spezzata. E pensate che migliaia come lei lo hanno fatto per lei. Onore agli Stati Uniti, nostri amici e nostri fratelli. Anche quando sbagliano le scelte politiche, noi siamo orgogliosi di essere loro alleati". (Rin)