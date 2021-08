Università: Tommasetti (Lega), per Montanari tutti fascisti, ministro Messa intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal rettore (eletto) Tomaso Montanari la solita polemica a sfondo negazionista. Sulle Foibe commette un duplice errore: anzitutto, svilisce la dolorosa vicenda distorcendone le motivazioni che portarono nel 2004 alla istituzione della Giornata del Ricordo; poi, cede alla retorica classista e miope tipica della sinistra italiana che, satura di propaganda di regime, anche a distanza di anni continua a negare o a minimizzare responsabilità e colpe di chi ha segnato con lutti e dolore l'esistenza di migliaia di italiani". Così il professore Aurelio Tommasetti, responsabile Università della Lega. "Qui non è in discussione il diritto di Montanari di esprimere e motivare la sua posizione, proprio in ragione degli articoli 21 e 33 della Costituzione che lui stesso chiama in causa a tutela delle libertà di espressione, della scienza e dell'autonomia delle università. Ma da uno storico - aggiunge Tommasetti - ci si sarebbe aspettati un valore aggiunto alla discussione invece della solita trita e avariata polemica a sfondo negazionista, tratto ormai distintivo di una sinistra sempre pronta a disquisire sulla storia degli altri ma cieca, ottusa e incapace di fare i conti con la propria. Eppure, la deriva revisionista che il neo-rettore contesta finisce a sua volta per travolgerlo: non un approfondimento sulle cause storiche che determinarono lo scempio delle Foibe; non un approccio critico e intellettualmente onesto rispetto alle tesi di Violante, che pure cita; non un giudizio sereno sul dibattito parlamentare che portò con grande condivisione delle forze politiche alla istituzione della Giornata del Ricordo". (segue) (Ren)