Università: Tommasetti (Lega), per Montanari tutti fascisti, ministro Messa intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insomma - prosegue il responsabile Università Lega - un revisionismo ex contrario che appare più come un pregiudizio di conferma di corto respiro intellettuale piuttosto che come sforzo critico teso ad arricchire un dibattito serio su una triste pagina della nostra storia, per anni negata o sminuita dalla intellighenzia di sinistra. Ma forse a una certa sinistra, oramai povera di idee, di visione politica e di un orizzonte progettuale per il paese, fa comodo alimentare sterili polemiche e pericolose contrapposizioni infondate. Proprio come Montanari, che ancora una volta contribuisce a dare fiato a un antifascismo strumentale e di sola facciata, finalizzato a coprire la profonda inadeguatezza politica e culturale di una certa sinistra, autoreferenziale e con lo sguardo volto al passato. Ma in un'unica direzione. Dal Montanari rettore non dovrebbe poi mancare l'attenzione al suo ruolo istituzionale, che di certo non lo legittima ad appellare il centrodestra come 'compagine nera' e i suoi esponenti come neo-fascisti, né a ridurre ogni tesi avversa alle sue idee a mero fascismo polifonico. Anche perché, questo approccio aggressivo al dibattito politico solleva un altro problema che la recente storia del nostro paese sembra evidenziare: il diritto alla libertà di espressione è spesso tirato in causa soltanto quando ad esprimere il proprio pensiero è un esponente di sinistra. Alla gogna, invece, chi esprime la propria idea se questa incarna l'orientamento di destra". "Pertanto conclude Tommasetti - come lega chiediamo al ministra Messa di adoperarsi immediatamente affinché l'esercizio del diritto di libertà di espressione reclamato da Montanari non continui a rappresentare un pretesto per indirizzare ingiuriose accuse a chi la pensa diversamente". (Ren)