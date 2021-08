Iraq: ministro Esteri Hussein in Austria per forum sicurezza e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Iraq, Fuad Hussein, è arrivato oggi in Austria per partecipare al Forum europeo di Alpbach, che si terrà il primo settembre e si occuperà di sicurezza e cooperazione. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq” riprendendo un comunicato del ministero. Hussein si è recato a Vienna su invito del ministro degli Esteri dell'Austria, Alexander Schallenberg. Secondo le fonti, a margine del Forum sarà organizzato un incontro tra i due ministri per discutere delle relazioni bilaterali in ambito politico, economico e della sicurezza e le modalità per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi.(Res)