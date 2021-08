Serbia: ministro Finanze Mail a colloquio con nuova direttrice ufficio Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali, ha avuto oggi un incontro con la nuova direttrice dell'ufficio a Belgrado del Fondo monetario internazionale (Fmi), Julia Ustiugova. Secondo quanto riferisce una nota del dicastero serbo, Ustiugova assumerà l'incarico nel mese di ottobre. Secondo la nota, nel corso dell'incontro è stato sottolineato che la situazione macroeconomica in Serbia è estremamente favorevole, considerando che, grazie ai buoni risultati dei primi due trimestri, il ministero ha aumentato le proiezioni di crescita per quest'anno al 6,5 per cento. Mali e Ustiugova hanno discusso anche del processo di ritiro dei fondi che il Fondo monetario ha determinato per tutti gli Stati membri, e che è la più grande operazione del genere della storia. L'operazione ammonta a 890,2 milioni di dollari per la Serbia. I fondi ottenuti vedranno un tasso di interesse annuo dello 0,05 per cento. (segue) (Seb)