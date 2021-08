Serbia: ministro Finanze Mail a colloquio con nuova direttrice ufficio Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali ha sottolineato che in questo modo il Fondo monetario internazionale ha mostrato serietà e responsabilità in tempi di crisi oltre che l'intenzione che il mondo si riprenda il prima possibile dagli effetti della pandemia di coronavirus. Durante l'incontro è stato inoltre specificato che la prima missione ufficiale dell'Fmi in Serbia nell'ambito del nuovo accordo si terrà nella seconda metà di ottobre. Il tema al centro della missione sarà il bilancio per il 2022, il proseguimento delle riforme strutturali e della definizione delle regole di bilancio. Il nuovo accordo consultivo tra Serbia e Fmi è stato approvato il 18 giugno di quest'anno, durerà 30 mesi e non include supporto finanziario, ma solo consultivo. (Seb)