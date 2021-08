Kenya: crolla edificio in costruzione nella contea di Kiambu, almeno tre persone intrappolate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono rimaste intrappolate nel crollo di un edificio in costruzione a Gachie, nella contea di Kiambu, nel Kenya meridionale. Lo riferiscono fonti della polizia citate dal quotidiano "The Star", secondo cui la struttura era stata costruita fino al quinto piano e gli operai stavano lavorando al sesto piano quando l'edificio è crollato. Diversi lavoratori sono riusciti a fuggire dalle macerie poco dopo l'incidente, mentre diverse persone che sono riuscite a fuggire hanno detto di aver riportato ferite. Non è chiaro il numero esatto delle persone rimaste intrappolate tra i detriti. Il capo della polizia di Kiambu, Ali Nuno, ha affermato che le operazioni di soccorso sono in corso e che al momento non sono stati segnalati decessi. Nairobi e Kiambu sono tra le aree che stanno vivendo un boom edilizio con molti edifici di oltre 10 piani in fase di costruzione. La scorsa settimana nove persone sono morte in un incidente con una gru nell'area di Hurlingham a Nairobi. (Res)