Superbonus: M5s, traina crescita economica sostenibile

- Tra luglio e agosto si registra un aumento di "1,5 miliardi di euro di lavori, per un totale di quasi 6 miliardi e poco meno di 43mila cantieri aperti. Il Superbonus continua a far sentire i suoi effetti sul settore delle costruzioni e si conferma un traino per la crescita economica sostenibile. La nostra misura produce benefici diffusi anche per le famiglie e per l'ambiente, in termini di benessere, risparmio economico e ridotte emissioni, e i Comuni stanno ormai sbloccando tutte le pratiche". Lo affermano i deputati del M5s Patrizia Terzoni, Luca Sut e Riccardo Fraccaro. "Il prossimo passo sarà confermare, con la legge di Bilancio, la proroga almeno a fine 2023 e l'estensione anche ad altre tipologie di edifici, a partire dal settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero - aggiunge -. È necessario aprire subito un tavolo con le categorie interessate per fornire un orizzonte temporale certo a cittadini e imprese, in modo che l'effetto Superbonus continui a portare benefici e posti di lavoro: con la proroga potremo dare una prospettiva di crescita sostenuta al Paese per i prossimi due anni". (com)